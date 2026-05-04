Salzburg

Pinzgau: Schwerer Unfall fordert vier Verletzte

Frontalzusammenstoß zweier Pkw bei Maria Alm.
04.05.2026, 08:22

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Ein roter Notarzt-Anzug mit einem weißen Kreuz ist von hinten zu sehen.

Sonntagabend kam es auf der B164 bei Maria Alm zu einem schweren Unfall: Zwei Fahrzeuge kollidierten aus bisher ungeklärter Ursache frontal miteinander. Vier Menschen wurden verletzt.

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Ein 21-Jähriger aus dem Pinzgau war mit seinem Pkw in Richtung Hinterthal unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug einer 29-jährigen Steirerin kam. Der Salzburger sowie seine beiden Mitfahrer (21 und 24 Jahre) erlitten laut Landespolizeidirektion Salzburg Verletzungen unbestimmten Grades.

In Spitäler eingeliefert

Auch die Lenkerin des entgegenkommenden Pkw wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Nach medizinischer Erstversorgung an der Unfallstelle wurden alle Verletzten in umliegende Krankenhäuser transportiert.

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Unfallursache noch nicht geklärt

Die B164 musste für die Dauer der Aufräumarbeiten komplett gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an.

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kurier.at, eh, agenturen  | 

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