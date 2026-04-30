Tödlicher Unfall in Attnang-Puchheim: 79-Jähriger von zwei Fahrzeugen überrollt

Ein 79-jähriger Fußgänger kam am Donnerstagnachmittag bei einem tragischen Verkehrsunfall in Attnang-Puchheim ums Leben. Der Senior wurde von einem LKW und anschließend von einem PKW überrollt. Trotz schnellen Eintreffens des Notarztes konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden.

Tödliche Kollision im Stadtgebiet

Der Unfall ereignete sich am 30. April gegen 13:35 Uhr am Dr. Karl Renner Platz. Ein 54-jähriger LKW-Fahrer aus dem Bezirk Gmunden war in Richtung Kochstraße/Rathausplatz unterwegs, als es unmittelbar nach der Kreuzung mit dem Busbahnhof zur Kollision mit dem Fußgänger kam. Der 79-Jährige geriet unter die beiden Achsen auf der Beifahrerseite des Lastwagens und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Ein nachfolgender PKW, gelenkt von einer 33-jährigen Frau aus dem Bezirk Vöcklabruck, überfuhr den bereits am Boden liegenden Mann mit dem fahrerseitigen Vorderrad. Nach der Vollbremsung kam der 79-Jährige vor dem Hinterrad des PKW zum Liegen.

Unfallhergang wird untersucht

Der LKW-Fahrer und sein Beifahrer gaben gegenüber der Polizei an, keine Person gesehen zu haben. Sie seien erst durch einen spürbaren Ruck auf der Beifahrerseite auf den Vorfall aufmerksam geworden. Die genauen Umstände, wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte, sind nun Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen. Ob Sichtbehinderungen, Ablenkung oder andere Faktoren eine Rolle gespielt haben könnten, wird derzeit untersucht.