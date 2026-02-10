Alko-Fahrt in Salzburg endete mit Crash: Drei Fahrzeuge beteiligt

Am Montagnachmittag ereignete sich auf der B311 bei Bruck ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 56-jähriger Pkw-Lenker aus dem Pinzgau geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw. Bei dem Unfallverursacher wurde ein Alkoholwert von 1,86 Promille festgestellt, wie die Polizei Salzburg mitteilte.

Der Vorfall ereignete sich im Ortsteil Hauserdorf im Gemeindegebiet von Bruck. Der 56-jährige Fahrer war von Bruck in Richtung Taxenbach unterwegs, als er auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam es zur seitlichen Kollision mit dem Lkw eines 55-jährigen Pinzgauers. Durch die Wucht des Aufpralls lösten sich Fahrzeugteile, die das Auto eines 46-jährigen rumänischen Staatsbürgers beschädigten, der ebenfalls in den Unfall verwickelt wurde.

Niemand wurde verletzt

Trotz der erheblichen Beschädigungen an den Fahrzeugen wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Die Alkotests der beiden anderen beteiligten Fahrer verliefen negativ. Mit einem Wert von 1,86 Promille lag der 56-jährige Unfallverursacher deutlich über der gesetzlichen Grenze von 0,5 Promille.