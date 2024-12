Auto fuhr in Zell am See in Schülergruppe: Drei Verletzte

In Zell am See ist am Sonntagnachmittag ein Auto in eine Schülergruppe gefahren, die gerade die Straße überqueren wollte. Zwei Schüler und eine Aufsichtsperson wurden dabei verletzt. Die Gruppe mit 22 Schülern überquerte kurz nach 17 Uhr die Flugplatzstraße. Der Autofahrer, der nach eigenen Angaben abgelenkt war, bremste zwar seinen Wagen noch ab, dieser rutschte aber auf der mit Schneematsch bedeckten Straße in die Gruppe, berichtete die Polizei.