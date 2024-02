Arzt in Salzburg wegen Betrugs zu bedingter Haftstrafe verurteilt

Ein Arzt aus Salzburg ist am Donnerstag bei einem Prozess am Landesgerichts Salzburg wegen Betrugs zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung und einer Geldstrafe in Höhe von 4.410 Euro nicht rechtskräftig verurteilt worden. Der Mediziner soll Gehälter abgerechnet haben, ohne die medizinischen Leistungen dafür erbracht zu haben. Dadurch wurde die österreichische Gesundheitskasse laut Anklage um 46.000 Euro geschädigt.