Tauernautobahn: Lenkerin hatte 2,8 Promille und fuhr in Schlangenlinien

Die Polizei führte am Wochenende Schwerpunktkontrollen in der Stadt Salzburg sowie auf der Tauernautobahn durch. Insgesamt wurden vier Fahrzeuglenker aus dem Verkehr gezogen, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen standen, meldete die Landespolizeidirektion Salzburg am Montag.

2,8 Promille und Schlangenlinien Dabei fiel besonders eine 50-jährige deutsche Pkw-Lenkerin auf, die auf der A10 im Bereich des Parkplatzes Untersberg-Ost durch Schlangenlinienfahren die Aufmerksamkeit der Beamten erregte. Ein Alkotest ergab bei ihr einen Wert von 2,82 Promille. Ebenfalls auf der A10 wurde ein 71-jähriger Kärntner aufgrund unsicherer Fahrweise angehalten. Bei ihm zeigte der Alkomattest 1,42 Promille an.