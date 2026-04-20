Tauernautobahn: Lenkerin hatte 2,8 Promille und fuhr in Schlangenlinien
Die Polizei führte am Wochenende Schwerpunktkontrollen in der Stadt Salzburg sowie auf der Tauernautobahn durch.
Insgesamt wurden vier Fahrzeuglenker aus dem Verkehr gezogen, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen standen, meldete die Landespolizeidirektion Salzburg am Montag.
2,8 Promille und Schlangenlinien
Dabei fiel besonders eine 50-jährige deutsche Pkw-Lenkerin auf, die auf der A10 im Bereich des Parkplatzes Untersberg-Ost durch Schlangenlinienfahren die Aufmerksamkeit der Beamten erregte. Ein Alkotest ergab bei ihr einen Wert von 2,82 Promille.
Ebenfalls auf der A10 wurde ein 71-jähriger Kärntner aufgrund unsicherer Fahrweise angehalten. Bei ihm zeigte der Alkomattest 1,42 Promille an.
Lenker unter Kokaineinfluss
Im Stadtgebiet wurden zwei weitere Fälle registriert: In der Richard-Knoller-Straße wurde ein 43-jähriger Salzburger kontrolliert, dessen Alkotest negativ, aber Drogentest positiv auf Kokain verlief.
In der Vogelweiderstraße stoppten die Beamten einen 35-jährigen Flachgauer, der nicht nur 0,54 Promille Alkohol im Blut hatte, sondern laut Drogentest auch unter Kokaineinfluss stand.
Allen vier Lenkern wurden die Führerscheine abgenommen und die Weiterfahrt untersagt, zudem wurden Anzeigen erstattet.
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