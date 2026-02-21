Drei Alkolenker-Unfälle an einem Abend, einer endete tödlich

Zwei Fußgänger sind am Freitagabend in Fohnsdorf (Bezirk Murtal) von einem Alkolenker niedergestoßen worden.

Ein 65-jähriger Mann starb, eine 44-jährige Frau wurde schwer verletzt, teilte die Polizei mit.

Beide Verletzten waren ins Krankenhaus gebracht worden, in den frühen Morgenstunden des Samstags starb der Mann aber an den Folgen seiner schweren Verletzungen. Führerschein abgenommen Der Mann und die Frau wollten um 20.40 Uhr die Wasendorferstraße auf einem Schutzweg überqueren. Dabei wurden sie von dem Auto, gelenkt von einem 36-Jährigen aus dem Bezirk Murtal, erfasst. Ein Alkotest beim Pkw-Lenker ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Ihm wurde der Führerschein abgenommen, teilte die Polizei mit. Die 44-jährige Fußgängerin war nach wie vor in medizinischer Behandlung.

Auch in Oberösterreich war am Freitagabend ein Alkolenker unterwegs. Über eine Strecke von rund 700 Metern hat der betrunkene 61-Jährige in Kremsmünster (Bezirk Kirchdorf) mit seinem Wagen einen beträchtlichen Sachschaden verursacht. 2,26 Promille Mit seinem Wagen rammte er zwei parkende Fahrzeuge, fuhr mehrmals auf den menschenleeren Gehsteig auf und prallte zum Schluss gegen eine Betonmauer. Zeugen riefen die Polizei, nachdem der Mann die Unfallstelle verlassen wollte. Ein Alkotest ergab 2,26 Promille, berichtete die Polizei. Die Weiterfahrt wurde dem Betrunkenen untersagt und der Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein abgenommen. Weil der Wagen des Mannes schon ziemlich demoliert war, machten sich die Beamten auf die Suche nach weiteren Unfallstellen und entdeckten die Verwüstungen entlang der Hauptstraße. Obwohl der 61-Jährige mehrmals auf den Gehsteig fuhr, kamen keine Personen zu Schaden.