Zwei Polizistinnen verletzt: Festnahme von aggressivem Alkolenker in NÖ
Ein alkoholisierter 22-Jähriger hat am Wochenende den Pkw eines Bekannten unbefugt in Betrieb genommen und ist damit in Traiskirchen (Bezirk Baden) frontal gegen ein Verkehrszeichen geprallt. Daraufhin soll er zu Fuß geflüchtet sein, wurde aber zuhause angetroffen.
Wegen seines zunehmend aggressiven Verhaltens während der Befragung zum Unfallhergang wurde der Mann festgenommen, teilte die Exekutive am Dienstag mit. Dabei wurden zwei Polizistinnen verletzt.
Eine Zeugin hatte vergangenen Sonntag kurz vor 4 Uhr der Polizei den Unfall auf der B212 Richtung Guntramsdorf gemeldet. Die Beamten forschten den Zulassungsbesitzer aus, der angab, dass ein Bekannter mit seinem Auto weggefahren sei. Der 22-Jährige befand sich zuhause und wirkte den Angaben zufolge betrunken, verweigerte aber einen Alkotest. Wegen versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt wurde er in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Außerdem erwartet den Mann aus dem Bezirk Baden eine Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft.
