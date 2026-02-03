Zwei Polizistinnen verletzt: Festnahme von aggressivem Alkolenker in NÖ

Ein alkoholisierter 22-Jähriger hat am Wochenende den Pkw eines Bekannten unbefugt in Betrieb genommen und ist damit in Traiskirchen (Bezirk Baden) frontal gegen ein Verkehrszeichen geprallt. Daraufhin soll er zu Fuß geflüchtet sein, wurde aber zuhause angetroffen.

Wegen seines zunehmend aggressiven Verhaltens während der Befragung zum Unfallhergang wurde der Mann festgenommen, teilte die Exekutive am Dienstag mit. Dabei wurden zwei Polizistinnen verletzt.