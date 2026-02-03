Frau mit 1,96 Promille in OÖ am Steuer: Unfall mit Kindern im Auto

Eine 47-jährige Frau aus dem Bezirk Rohrbach soll am Sonntagnachmittag alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht haben, bei dem drei Kinder und sie selbst verletzt wurden. Laut Polizeibericht kam die Frau im Gemeindegebiet Altenfelden mit ihrem PKW von der Fahrbahn ab und touchierte eine Steinmauer.

Besonders brisant: Auf der Rücksitzbank befanden sich drei minderjährige Kinder im Alter von acht und neun Jahren, darunter zwei Kinder von Bekannten.