Frau mit 1,96 Promille in OÖ am Steuer: Unfall mit Kindern im Auto
Eine 47-jährige Frau aus dem Bezirk Rohrbach soll am Sonntagnachmittag alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht haben, bei dem drei Kinder und sie selbst verletzt wurden. Laut Polizeibericht kam die Frau im Gemeindegebiet Altenfelden mit ihrem PKW von der Fahrbahn ab und touchierte eine Steinmauer.
Besonders brisant: Auf der Rücksitzbank befanden sich drei minderjährige Kinder im Alter von acht und neun Jahren, darunter zwei Kinder von Bekannten.
Hoher Alkoholwert festgestellt
Ein nach dem Unfall durchgeführter Alkomattest ergab bei der Fahrerin einen Wert von 1,96 Promille. Dies liegt weit über der gesetzlichen Grenze von 0,5 Promille. Die Polizei nahm der Frau umgehend den Führerschein ab – sowohl in analoger als auch in digitaler Form. Die drei Kinder auf der Rücksitzbank klagten nach dem Zusammenstoß über Schmerzen. Die 47-jährige Lenkerin erlitt ebenfalls leichte Verletzungen.
Erheblicher Sachschaden
Am Fahrzeug entstand laut Polizeibericht vermutlich Totalschaden. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Frau muss mit strafrechtlichen Konsequenzen wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit und Fahrens unter Alkoholeinfluss rechnen. Besonders schwer wiegt dabei, dass sich Minderjährige im Fahrzeug befanden.
