Fahne mit NS-Rune vor Gasthaus: Wirtepaar in Wels vor Gericht

Eine anonyme Anzeige brachte den 67-Jährigen und seine 58-jährige Frau vor Gericht. Der Wirt stellte sich als Coronamaßnahmen-Gegner dar, die Frau als Esoterikerin, Nazis wollen sie keine sein.

Ein Wirtepaar hat sich am Dienstag in Wels vor Gericht wegen NS-Wiederbetätigung verantworten müssen. Der Gastronom soll auf dem Gästeparkplatz seines Lokals im Bezirk Vöcklabruck im Sommer 2025 eine große Fahne mit einem NS-Symbol , einer Lebensrune, gehisst haben.

Am 21. August war bei der Staatsanwaltschaft Linz die Anzeige eingegangen, die diese an die zuständigen Kollegen in Wels übermittelte. Das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung übernahm die Ermittlungen. Bei einer Hausdurchsuchung, bei der auch einschlägige Lektüre wie beispielsweise Ausgaben des rechtsextremen, allerdings legal erhältlichen Magazins "Info-direkt" sichergestellt wurden, soll der unbescholtene Gastronom gesagt haben, dass "das, was Adolf gemacht hat, im Vergleich zu Corona ein Kindergeburtstag war".

Nach Beschlagnahmung neue Fahne gehisst

Die Anklage wirft ihm daher vor, den NS-Völkermord an Juden verharmlost zu haben. Seine Frau wurde als Beitragstäterin mitangeklagt, da sie dem Hissen der Fahne zugestimmt und ihn dadurch in seinem Vorgehen bestärkt haben soll. Nachdem die Fahne beschlagnahmt worden war, hisste das Wirtepaar eine neue, so die Staatsanwaltschaft.

Sein Mandant sei "ein Poltergeist", aber "alles andere als ein Nazi", sagte der Verteidiger. Denn seine Mutter sei in der NS-Zeit nur knapp der Hinrichtung entgangen, weil sie sich negativ gegen das Regime geäußert hatte. Er verglich ihn wegen seiner "rustikalen Äußerungen" mit Helmut Qualtinger. Die Gattin des Wirts sei ebenfalls keine Nationalsozialistin, sondern "eine bekennende Esoterikerin". Die beiden hätten die Rune als Schutzzeichen verstanden. Das Paar bekannte sich nicht schuldig.

Rune wegen vergifteter Hunde

Die Frau sagte, die Rune sei aufgehängt worden, "weil sie uns zwei Huskys vergiftet haben" - vermutlich habe jemand etwas über den Zaun geworfen - und auch einige Hühner verendet seien. "Wie hilft das?", wollte der Richter wissen. Antwort: "Durch Energie." Durch die Fahne am Mast sei auch "der ganze Gartenzaun mitgeschützt", ist sie überzeugt. Sie befasse sich seit 20 Jahren mit Runen, habe aber nicht gewusst, dass die Nazis auch welche verwendet hätten. Auf Bitte des Richters, ihm einige andere Runen zu zeigen und zu erklären, konnte sie aber keine nennen.