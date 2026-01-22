Alarmierender Bericht: Rechtsextreme Taten in Österreich massiv gestiegen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

"Jetzt ist schon wieder was passiert - wenn man Medien anschaut, schreit einem der Rechtsextremismus ins Gesicht", bedauert Andreas Kranebitter, Leiter des Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstandes (DÖW). Rechtsextreme Taten würden seit 2022 kontinuierlich wachsen, das ergab sich aus dem am Donnerstag präsentierten Rechtsextremismusbericht 2024: 2024 wurden 1.486 Fälle registriert.

2023 dagegen waren es es noch 1.208 Fälle. Das ist ein Zuwachs von fast einem Viertel (konkret 23 Prozent). "Und wir wissen, dass auch 2025 mit einem Anstieg zu rechnen ist", betont Kranebitter. "Der Rechtsextremismus ist quantitativ die größte Bedrohung der Demokratie in Österreich. Es kann ja nicht sein, dass man sich schon an Hitlerbilder und Hakenkreuze gewöhnt hat."

60 Prozent der angezeigten Delikte betrafen direkt das Verbotsgesetz, speziell die Paragrafen 3g (NS-Wiederbetätigung) und 3h (Leugnung des Holocaust). Ein Teil der Zunahme an Anzeigen dürfte mit der Verschärfung des Verbotsgesetzes ab 1. Jänner 2024 zu tun haben. Doch Rechtsextremismus spielt auch in anderen Delikten des Strafgesetzbuches hinein: Körperverletzung, Sachbeschädigungen, Nötigungen - all diese rechts motivierten Fälle stiegen 2024 ebenfalls an.

Auffallende Entwicklungen Zwei auffällige Entwicklungen strich DÖW-Experte Bernhard Weidinger hervor. So durchlief der Neonazismus offensichtlich einen Generationenwechsel. Die Täter treten sowohl in sozialen Medien als auch bei Straßenaktionen auf, speziell betroffen waren Wien, Kärnten, Oberösterreich und die Steiermark: Alter: Die Täter waren großteils männlich, aber jung, einige sogar noch minderjährig. Teilweise gibt es auch Ansätze von Verbindungen zu älteren "Kameraden" der Szene.

Die Täter waren großteils männlich, aber jung, einige sogar noch minderjährig. Teilweise gibt es auch Ansätze von Verbindungen zu älteren "Kameraden" der Szene. Gewalt: Es herrsche eine "ausgeprägte Gewaltbereitschaft", warnte Weidinger. Sie richte sich gegen sichtbare Minderheiten, Linke, Migrantinnen und Migranten, queere Menschen.

Es herrsche eine "ausgeprägte Gewaltbereitschaft", warnte Weidinger. Sie richte sich gegen sichtbare Minderheiten, Linke, Migrantinnen und Migranten, queere Menschen. Rückkehr der Skinheads: Die neuen Rechtsextremen sind in der Symbolik rückwärts gewandt und greifen zunehmend auf die Skinhead-Symbole der 1980er und 1990er Jahre zurück. "Jacke, Glatze und Springerstiefel sind wieder da", beschreibt Weidinger.

Die neuen Rechtsextremen sind in der Symbolik rückwärts gewandt und greifen zunehmend auf die Skinhead-Symbole der 1980er und 1990er Jahre zurück. "Jacke, Glatze und Springerstiefel sind wieder da", beschreibt Weidinger. Parolen: Auch die Parolen sind alt, wenn auch neu in Lieder verpackt - "Deutschland den Deutschen", immer wieder zu hören mit der Musik von " L'Amour toujours ".

Dazu kommen auch Waffenfunde bei Rechtsextremen. "Die Militarisierung der Szene schreitet voran", warnt Weidinger. Ein rechtsextremer Kampfbegriff fand Eingang in Politik Auffallend war 2024 auch die Verwendung rechtsextremer Begriffe. Stichwort: "Remigration". "Aber der Begriff ist ein rechtsextremer Kampfbegriff", erinnert Extremismusexperte Weidinger. Und jene Formulierung, die die "Neue Rechte" in Österreich seit Jahren verwendet - allen voran die vom Verfassungsdienst als rechtsextrem eingestuften Identitären.