Zu rechtsradikalen und NS-verherrlichenden Vorfällen soll es am vergangenen Samstag auf einem Faschingsball im Pongau gekommen sein. Bei der Veranstaltung im Ort Pöham erschien eine Gruppe in Ku-Klux-Klan-Gewändern, eine weitere Gruppe hatte auf ihren Verkleidungen neonazistische Symbole wie "SS88" abgebildet, wie die Salzburger Nachrichten (SN) in ihrer aktuellen Ausgabe am Dienstag berichteten. Die Personen werden angezeigt.

Eine 21-jährige Studentin, die bei dem alljährlichen Maskenball im dreiköpfigen Komitee zur Prämierung der Kostüme war, schilderte den SN die Vorfälle. Eine zwölf- bis fünfzehnköpfige Gruppe sei für sie jedenfalls nicht preiswürdig gewesen. Die jungen Männer im Alter von 20 bis 30 Jahren hatten sich Kutten und Kapuzen angezogen, die von dem rassistischen und gewalttätigen Geheimbund Ku-Klux-Klan bekannt sind. Auch einzelne junge Frauen seien derart verkleidet gewesen. Die Studentin stellte die Gruppe zur Rede und erhielt die Antwort, dass sie genau wüssten, wie weit sie gehen dürften. Mithilfe der Security wurde aber bewirkt, dass die Gruppe den Festsaal verließ. "Es wird Anzeigen geben" Etwas später tauchten mehrere junge Männer in orangefarbenen Gefangenenanzügen auf. Den Schilderungen zufolge waren Gefangenennummern "SS88" mit schwarzem Klebeband auf einigen Anzügen angebracht. Es handelt sich dabei um Codes der Neonazi-Szene, diese stehen für die NS-Schutzstaffel beziehungsweise für "Heil Hitler". Auch in diesem Fall wurde die Security informiert. "Als sie das gemerkt haben, haben sie schnell die Klebebänder runtergerissen, somit waren die verbotenen Zeichen nicht mehr zu sehen", erklärte die stellvertretende Obfrau des Musikvereins Pöham, der den Ball organisiert hatte, gegenüber der Zeitung.