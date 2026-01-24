Salzburger Polizei stoppte Alkolenker, auch Mutter mit Kleinkind
Etwa 150 Alkotests und mehrere Suchtmitteltests - Letztere verliefen negativ - führte die Salzburger Polizei im Zuge von Verkehrskontrollen in der Nacht auf Samstag durch. Dabei wurden 20 Verwaltungsanzeigen wegen diverser Delikte erstattete, über 25 Organmandate wurden ausgestellt.
Zu Mittag hielt die Polizei auf der Westautobahn (A21) im Gemeindegebiet Wals-Siezenheim einen Pkw an, da dieser mit unsicherer Fahrweise auffiel. Die 37-jährige Lenkerin aus dem Pongau gab an, nur müde zu sein. Deswegen sei sie so unsicher unterwegs. Doch ein Alkotest ergab eine Wert von 2,2 Promille.
Kind saß im Auto von alkoholisierter Frau
Die Polizisten nahmen der Frau den Führerschein vorläufig ab. Weiterfahren durfte sie nicht. Mit ihr im Wagen war ein einjähriges Kind. Die beiden wurden von Angehörigen abgeholt. Der Pongauerin wird wegen den Verwaltungsübertretungen und wegen des Verdachtes der Gefährdung der körperlichen Sicherheit angezeigt. Zudem ergeht ein Bericht an die Kinder- und Jugendhilfe.
Am späteren Freitagabend nahmen Polizisten im Gemeindegebiet von Grödig einen Pkw mit stark überhöhter Geschwindigkeit wahr. Als der Lenker die Polizei bemerkte, fuhr er über die Schützenstraße davon. Er bog in den Kapellenweg ein und verlor dort aus noch unbekannter Ursache die Herrschaft über sein Fahrzeug. Das Auto kollidierte frontal mit einer Betonmauer. Nach dem Aufprall verließen drei Personen das Fahrzeug, der Lenker flüchtete.
Flüchtiger Lenker kam reumütig zurück
Wenig später kam der 18-Jährige jedoch zum Unfallort zurück, er bedauerte sein Verhalten. Er war deswegen geflüchtet, weil er alkoholisiert gewesen ist. Der Alkotest ergab 0,72 Promille. Dem 18-Jährigen wird neben Verwaltungsübertretungen auch der Verdacht der Gefährdung der körperlichen Sicherheit zur Last gelegt.
Bei den weiteren Kontrollen fiel unter anderem ein 19-jähriger Pongauer auf, der mit 139 km/h in einer 50er-Zone unterwegs war. Seinen Probeführerschein war der Lenker nach der rasanten Fahrt los. Insgesamt führte die Polizei in dieser Nacht rund 150 Alkotests durch.
