Salzburger Polizei stoppte Alkolenker, auch Mutter mit Kleinkind

Etwa 150 Alkotests und mehrere Suchtmitteltests - Letztere verliefen negativ - führte die Salzburger Polizei im Zuge von Verkehrskontrollen in der Nacht auf Samstag durch. Dabei wurden 20 Verwaltungsanzeigen wegen diverser Delikte erstattete, über 25 Organmandate wurden ausgestellt.

Zu Mittag hielt die Polizei auf der Westautobahn (A21) im Gemeindegebiet Wals-Siezenheim einen Pkw an, da dieser mit unsicherer Fahrweise auffiel. Die 37-jährige Lenkerin aus dem Pongau gab an, nur müde zu sein. Deswegen sei sie so unsicher unterwegs. Doch ein Alkotest ergab eine Wert von 2,2 Promille. Kind saß im Auto von alkoholisierter Frau Die Polizisten nahmen der Frau den Führerschein vorläufig ab. Weiterfahren durfte sie nicht. Mit ihr im Wagen war ein einjähriges Kind. Die beiden wurden von Angehörigen abgeholt. Der Pongauerin wird wegen den Verwaltungsübertretungen und wegen des Verdachtes der Gefährdung der körperlichen Sicherheit angezeigt. Zudem ergeht ein Bericht an die Kinder- und Jugendhilfe.