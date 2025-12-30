Niederösterreich

Alkolenker verursachte Unfall in Melk: Zwei Personen verletzt

Der Schriftzug „Polizei“ auf einem österreichischen Polizeiauto.
Der 42-Jährige ist seinen Führerschein vorläufig los. Zwei Frauen wurden ins Krankenhaus gebracht.
30.12.25, 09:49
Ein 42-jähriger Alkolenker hat am Montagabend auf einer Kreuzung in Melk einen Pkw-Zusammenstoß mit zwei Verletzten verursacht. Eine 35-jährige Tschechin am Steuer wurde leicht verletzt, ihre 41-jährige Beifahrerin aus Finnland erlitt schwere Blessuren.

Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird der Staatsanwaltschaft St. Pölten und der Bezirkshauptmannschaft Melk angezeigt, berichtete die Polizei am Dienstag in einer Aussendung.

Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht

Die 41-Jährige wurde ins Universitätsklinikum St. Pölten transportiert, die 35-Jährige wurde im Krankenhaus der Landeshauptstadt ambulant behandelt. Der Mann aus dem Bezirk Melk wurde bei der Kollision in der Katastralgemeinde Winden nicht verletzt.

Melk
Agenturen 

