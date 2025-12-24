Kärnten

Alko-Lenker schlief an Kreuzung ein und wurde von Polizei geweckt

Ein Alcoquant-Alkoholtester zeigt einen Wert von 0,48 mg/L vor einem Polizeiauto.
Ein 32-jähriger Klagenfurter wurde schlafend am Steuer in St. Veit gefunden, alkoholisiert und ohne Führerschein.
24.12.25, 16:14
Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

In den frühen Morgenstunden des Heiligabends entdeckte die Polizei einen schlafenden Autofahrer mitten im Stadtgebiet von St. Veit an der Glan.

Der 32-jährige Klagenfurter soll gegen 02:35 Uhr mit seinem Fahrzeug und laufendem Motor an einer Kreuzung gestanden sein. Passanten alarmierten die Polizei.

Mehrere Verletzte bei Alkohol-Unfällen in Tirol

Als die Beamten am eintrafen, fanden sie den Fahrer schlafend hinter dem Steuer vor.

Durch Rufe und Klopfen geweckt

Erst nach mehrmaligen Versuchen durch Klopfen und lautes Zurufen gelang es den Polizisten, den Mann zu wecken. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest verlief positiv.

Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass dem Verdächtigen der Führerschein bereits zu einem früheren Zeitpunkt entzogen worden war.

Wer kennt diesen Mann mit der Pumpgun?

Gegen den Klagenfurter werden nun mehrere Anzeigen erstattet – mutmaßlich wegen Lenkens eines Fahrzeugs unter Alkoholeinfluss, Fahrens ohne gültige Lenkberechtigung sowie möglicherweise wegen Gefährdung der Verkehrssicherheit. 

Mehr zum Thema

Weihnachten
kurier.at  | 

Kommentare