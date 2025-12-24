Alko-Lenker schlief an Kreuzung ein und wurde von Polizei geweckt
In den frühen Morgenstunden des Heiligabends entdeckte die Polizei einen schlafenden Autofahrer mitten im Stadtgebiet von St. Veit an der Glan.
Der 32-jährige Klagenfurter soll gegen 02:35 Uhr mit seinem Fahrzeug und laufendem Motor an einer Kreuzung gestanden sein. Passanten alarmierten die Polizei.
Als die Beamten am eintrafen, fanden sie den Fahrer schlafend hinter dem Steuer vor.
Durch Rufe und Klopfen geweckt
Erst nach mehrmaligen Versuchen durch Klopfen und lautes Zurufen gelang es den Polizisten, den Mann zu wecken. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest verlief positiv.
Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass dem Verdächtigen der Führerschein bereits zu einem früheren Zeitpunkt entzogen worden war.
Gegen den Klagenfurter werden nun mehrere Anzeigen erstattet – mutmaßlich wegen Lenkens eines Fahrzeugs unter Alkoholeinfluss, Fahrens ohne gültige Lenkberechtigung sowie möglicherweise wegen Gefährdung der Verkehrssicherheit.
Kommentare