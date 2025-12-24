Mehrere Verletzte bei Alkohol-Unfällen in Tirol

Zwei betrunkenen Chauffeuren und einer 40-Jährigen wurden jeweils unmittelbar die Führerscheine abgenommen. Die Frau hatte den Alkotest verweigert .

Bei wahrscheinlich gleich drei Alkoholunfällen sind am Dienstag in Tirol mehrere Personen verletzt worden.

Sechs Autoinsassen, unter ihnen zwei Kinder, wurden zur Behandlung oder zur Kontrolle in Krankenhäuser gebracht, informierte die Polizei.

In Thaur (Bezirk Innsbruck-Land) verursachte am Vormittag ein 27-Jähriger an einer Ampel einen Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der 27-Jährige war nicht nur erheblich alkoholisiert, er stand auch unter Suchtmitteleinfluss und war übermüdet, wie eine Untersuchung beim Amtsarzt ergab.

In Gegenverkehr gekracht

Die anderen beiden Unfälle ereigneten sich in den Abendstunden. Zunächst geriet in Achenkirch (Bezirk Schwaz) kurz nach 20.00 Uhr ein Lenker aus Rumänien auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal gegen den Wagen einer 71-Jährigen, die ihre beiden Enkelkinder mit sich führte.