Lenker büxte nach Unfall in Oberwart kurz aus

Im Morgengrauen des Heiligen Abends wurde die Stadtfeuerwehr Oberwart um 4.24 Uhr zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Nur wenige Minuten später waren insgesamt fünf Fahrzeuge von Feuerwehr, Rettung und Polizei am Einsatzort in der Nähe des Messegeländes.

Entgegen der Erstmeldung war keine Person im Fahrzeug eingeklemmt. Das stark beschädigte Auto war leer. Der Lenker konnte kurze Zeit später von der Polizei unverletzt aufgegriffen werden. Die Aufgaben der Feuerwehr beschränkten sich somit auf eine Fahrzeugbergung.