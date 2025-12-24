Wer kennt diesen Mann mit der Pumpgun?
Nach dem bewaffneten Überfall auf eine Bankfiliale in Deutsch Jahrndorf (Bezirk Neusiedl am See) von Montagmittag sind am Heiligen Abend auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Eisenstadt mehrere Fotos des Räubers vom Tatort veröffentlicht worden.
Der Mann wird laut Landespolizeidirektion Burgenland als 45 bis 55 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß und von stärkerer Statur beschrieben. Er sprach Deutsch mit Akzent. Der Verbrecher war bei dem Überfall mit einem schwarzen Schlauchschal maskiert und trug eine Schirmkappe. Er bedrohte den Angestellten, der allein im Dienst war, mit einer Pumpgun.
Das Geld sollte der Angestellte in eine mitgebrachte Stofftasche geben. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, repetierte der Unbekannte einmal mit der Waffe. Er erbeutete einen niedrigen fünfstelligen Betrag und flüchtete vermutlich mit einer dunkelgrünen Limousine älteren Baujahres mit kurzem Heck.
An die Bevölkerung erging der Aufruf, allfällige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Überfall zu melden. Personen, die Hinweise zur Klärung der Identität des Täters geben können, sollen sich an den Journaldienst des Landeskriminalamtes Burgenland unter Tel.: 059133-103333 oder an jede Polizeiinspektion wenden.
