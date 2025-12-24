Wer kennt diesen Mann mit der Pumpgun?

Nach dem bewaffneten Überfall auf eine Bankfiliale in Deutsch Jahrndorf (Bezirk Neusiedl am See) von Montagmittag sind am Heiligen Abend auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Eisenstadt mehrere Fotos des Räubers vom Tatort veröffentlicht worden.

Der Mann wird laut Landespolizeidirektion Burgenland als 45 bis 55 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß und von stärkerer Statur beschrieben. Er sprach Deutsch mit Akzent. Der Verbrecher war bei dem Überfall mit einem schwarzen Schlauchschal maskiert und trug eine Schirmkappe. Er bedrohte den Angestellten, der allein im Dienst war, mit einer Pumpgun.