87-jährige Frau in Salzburg in ihrem Haus überfallen und liegen gelassen
Eine 87-jährige Frau ist am Sonntag verletzt im Eingangsbereich ihres Wohnhauses im Salzburger Stadtteil Taxham gefunden worden. Bekannte hatten nachgeschaut, nachdem die Pensionistin nicht zu einem vereinbarten Treffen gekommen war. Wie sich herausstellte, dürfte die Frau bereits am Samstag in ihrem Haus überfallen worden sein. Die Salzburgerin war dann selbst nicht mehr in der Lage, Hilfe zu rufen. Sie wurde ins Spital gebracht und konnte noch nicht einvernommen werden.
Als Angehörige der 87-Jährigen entdeckten, dass Bargeld in der Wohnung fehlt, schalteten sie die Polizei ein. Wie die Landespolizeidirektion informierte, deuten die Verletzungen der Salzburgerin auf Fremdverschulden hin. Es wurden Ermittlungen gegen unbekannte Täter wegen des Verdachts des schweren Raubes aufgenommen.
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