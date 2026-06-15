Eine 87-jährige Frau ist am Sonntag verletzt im Eingangsbereich ihres Wohnhauses im Salzburger Stadtteil Taxham gefunden worden. Bekannte hatten nachgeschaut, nachdem die Pensionistin nicht zu einem vereinbarten Treffen gekommen war. Wie sich herausstellte, dürfte die Frau bereits am Samstag in ihrem Haus überfallen worden sein. Die Salzburgerin war dann selbst nicht mehr in der Lage, Hilfe zu rufen. Sie wurde ins Spital gebracht und konnte noch nicht einvernommen werden.