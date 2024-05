29-jähriger Alpinist im Salzburger Pinzgau vermisst

In den Hohen Tauern suchen Salzburger Bergretter und Alpinpolizisten seit Donnerstag nach einem vermissten Alpinisten. Auch zwei Polizeihubschrauber stehen im Einsatz.

Der 29-jährige Deutsche hatte in den vergangenen Tagen bei Fusch an der Glocknerstraße (Pinzgau) biwakiert. Wie eine Sprecherin der Polizei zur APA sagte, telefonierte er am Nachmittag des 30. April mit seinem Vater und berichtete ihm, dass er vorhabe, den Hohen Tenn (3.368 Meter) zu besteigen.

Als sein Vater bis heute nichts von ihm hörte, alarmierte er die Einsatzkräfte. Der Bergsteiger gilt als erfahren und ist gut ausgerüstet. In den Salzburger Bergen liegt derzeit allerdings noch viel Schnee. Auch die Lawinengefahr darf nach wie vor nicht unterschätzt werden, wie ein Lawinenunfall am Schareck am gestrigen Feiertag gezeigt hat.