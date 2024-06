18-jährige Autolenkerin bei Frontalcrash in Tamsweg getötet

Eine 18-jährige Lungauerin ist am Samstagvormittag bei einem Frontalcrash auf der Turracher Straße (B95) in Tamsweg ums Leben gekommen. Die junge Frau kam aus noch unbekannter Ursache mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn und krachte in den Wagen eines entgegenkommenden 66-Jährigen aus Deutschland. Die Einheimische verstarb noch an der Unfallstelle. Der Mann im anderen Fahrzeug kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, teilte die Polizei in einer Presseaussendung mit.