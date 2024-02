17-Jähriger nach Raub in Salzburg als Zweittäter ausgeforscht

Nach zwei Raubüberfällen und einer Nötigung von Jugendlichen am 20. Jänner in der Salzburger Altstadt ist ein 17-Jähriger als zweiter mutmaßlicher Täter ausgeforscht worden. Der Jugendliche soll gemeinsam mit einem 12-jährigen Großgmainer vier Jugendliche in eine Seitengasse gelockt haben und sie bedroht haben. Die Täter raubten eine Jacke und eine Haube im Wert von wenigen hundert Euro, berichtete die Polizei.