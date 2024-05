16 Leichtverletzte nach Kellerbrand in Salzburg

Alle von den Rauchgasen betroffenen Anrainer sollen nur leichte Verletzungen davongetragen haben, wie es vom Roten Kreuz hieß. Elf kamen in das Landeskrankenhaus, fünf weitere Bewohner zu den Barmherzigen Brüdern zur medizinischen Versorgung. Es standen insgesamt acht Rettungswägen und ein Notarzt im Einsatz.

Ein Kellerbrand im Salzburger Stadtteil St. Andrä hat Samstag früh 16 Verletzte gefordert, wie das Rote Kreuz in einer Presseaussendung mitteilte. Das Feuer im Mehrparteienwohnaus in der Paris-Lodronstraße war gegen 7.00 Uhr ausgebrochen.

"Der Brand hat zwei Abteile im Keller stark beschädigt", so Jakolitsch im APA-Gespräch. Dabei handelte es sich noch um alte mit Holzbrettern voneinander abgetrennte Verschläge. Am Samstagmittag war von der Feuerwehr gemeinsam mit der Kriminalpolizei eine Begehung durchgeführt worden. Auch diese verlief vorerst ohne eindeutigem Ergebnis. Am Montag soll mit den Ausräumarbeiten begonnen und nochmals ein Brand-Sachverständiger hinzugezogen werden.