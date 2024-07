14-Jähriger war mit 1,88 Promille mit E-Scooter unterwegs

Ein erst 14-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag im Ortszentrum von Saalfelden betrunken mit seinem E-Scooter unterwegs gewesen.

Der Bursch war einer Polizeistreife aufgefallen, weil er ohne Beleuchtung und in Schlangenlinien unterwegs war.

Alkoholisiert

Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,88 Promille. Der Jugendliche aus dem Pinzgau wurde bei der Bezirkshauptmannschaft Zell am See angezeigt, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.