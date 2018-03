Rot-türkiser Pakt in Kärtnen fix: SPÖ hält Schlüssel-Referate

Es mag ein Zufall gewesen sein, dann aber doch ein skurriler: Auf den Tag genau fünf Jahre, nachdem in Kärnten die SPÖ-ÖVP-Grüne-Dreierkoalition angelobt wurde, fixierten nach nur fünf Verhandlungstagen Rot und Türkis am Mittwoch den Pakt für die nächsten fünf Jahre. Und, so gaben Landeshauptmann Peter Kaiser ( SPÖ) und Christian Benger (ÖVP) am Mittwoch um 15:45 Uhr bekannt: die SPÖ bekommt fünf Regierungssitze.

Noch vor wenigen Wochen wirkten SPÖ und ÖVP inhaltlich meilenweit voneinander entfernt und doch war die Kooperation zwischen Rot und Türkis nun bereits vier Wochen nach der Landtagswahl besiegelt. „Der Wille, Kärnten weiterzuentwickeln, verbindet beide Parteien“, erklärten Kaiser und Benger unisono. Der ÖVP-Vorsitzende ergänzte, regelrecht „erschrocken“ gewesen zu sein, wie schnell man sich einigen habe können.