Erschreckende Unfallbilanz am Freitag

Ein 24-jähriger Lenker verlor in der Nacht auf Samstag im Bezirk Steyr-Land sein Leben. Er war in Ternberg in einer Linkskurve gegen einen Baum geprallt und dabei aus dem Auto geschleudert worden. Die Rettung fand den jungen Mann rund 40 Meter vom Fahrzeug entfernt an einem Weidezaun. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Sein 23 Jahre alter Beifahrer kam mit leichten Verletzungen davon.

Auf der B50 in der Steiermark wurde ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt. Er kollidierte im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit einem Kastenwagen. Die Polizei geht davon aus, dass der 19-jährige Fahrer des Pkw den Vorrang missachtete. Das Motorrad prallte daraufhin ungebremst gegen das Heck des Kastenwagens. Sowohl der 37 Jahre alte Biker als auch seine 32-jährige Begleiterin mussten mit dem Hubschrauber ins LKH Graz gebracht werden.