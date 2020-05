Proteste gegen die "Pfarre Neu"

In der Theorie klingen die Reformpläne der Erzdiözese einleuchtend: Mehrere Teilgemeinden bilden eine gemeinsame Pfarre, die Verwaltung wird straffer, die Priester ehemals eigenständiger Kleinpfarren kümmern sich in der neuen, größeren im Team um die Seelsorge. "Entsprechend ihren Talenten", erklärt Diözesansprecher Michael Prüller, "die aktuelle Struktur ist aus den 50ern, die Leute waren damals viel weniger mobil." Die Zahl der Kirchen, in denen Gottesdienste stattfinden, soll jedoch nicht schrumpfen.

Erste Erfahrungen in der Praxis sammelt man derzeit in Wien. In Favoriten konnte Erzbischof Christoph Kardinal Schönborn Anfang Juni den ersten Zusammenschluss mehrerer Pfarren feiern – im September soll ebenfalls im zehnten Bezirk die nächste " Pfarre Neu" entstehen, weitere Zusammenschlüsse sind im Stadtvikariat in Vorbereitung. In den niederösterreichischen Gebieten der Erzdiözese, im Wesentlichen im Wein- und im Industrieviertel, mehrt sich aber der Widerstand.

In Kottingbrunn und Schönau/Triesting laufen etwa Online-Umfragen, die mit der Frage "Machen auch Sie sich Sorgen um den Fortbestand unserer Pfarre?" beginnen. Die Pfarrerinitiative sieht den Prozess "äußert problematisch" (siehe unten). Menschen, die seit Jahrzehnten in den Pfarren aktiv sind, sprechen hinter vorgehaltener Hand davon, aus der Kirche auszutreten.

Insgesamt leben 1,25 Millionen Katholiken in den rund 650 Pfarren der Erzdiözese. Wie unterschiedlich diese sind, zeigt der Blick auf ihre Größe: 12.000 Menschen zählt die Pfarre Aspern in Wien laut Erzdiözese, knapp über 90 die Pfarre Grafensulz im Weinviertel.