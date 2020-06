Pflege-Profis von der Hochschule

Die klassische Ausbildung zur Krankenschwester hat in Österreich bald ausgedient. Die Bundesländer wollen die Schulung der Pflege-Profis auf ganz neue Beine stellen. Die wichtigste Änderung: Die Ausbildung bekommt universitären Charakter.

Bis jetzt lief die Ausbildung über die Krankenpflegeschulen („Schwesternschulen“), die Absolventen nach dreijähriger Ausbildung als „Diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger“ verließen. Künftig werden all jene, die im so genannten „gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege“ arbeiten wollen, eine Fachhochschule besuchen müssen, was Maturaniveau voraussetzt. Darauf haben sich Wien und Niederösterreich verständigt; die anderen Bundesländer haben bei der jüngsten Gesundheitsreferenten-Tagung im Kärntner Egg, an der auch Gesundheitsminister Alois Stöger teilnahm, ihre Zustimmung signalisiert.