ÖVP-SPÖ-Schnellschuss: Kärnten jagt 86 Otter

Möglichst viele Tiere sollen mit Lebendfallen gefangen und ins Ausland gebracht werden. Fast fünf Jahre lang hatten die Kärntner FPÖ-Jagdreferenten Christian Ragger und Gernot Darmann eine Verordnung zur Fischotterjagd in den Schubladen liegen, der Erlass scheiterte letztlich am Veto der SPÖ. Die neue SPÖ-ÖVP-Koalition erteilt jetzt nur zwölf Tage nach ihrer Angelobung die Jagdfreigabe für 86 Marder in den nächsten zwei Jahren.

„Die Lage ist ernst, es darf nicht länger zugewartet werden“, betont der aktuelle Jagdreferent, Martin Gruber von der ÖVP. Gruber stützt seine Entscheidung auf ein Gutachten des Zoologen Steven Weiss von der Uni Graz, wonach die Fischotterpopulation in Kärnten in den letzten Jahren flächendeckend sprunghaft zugenommen hat und 360 Tiere zählt. Im Gegenzug gelten Flussabschnitte der Lieser und Görtschitz bereits als fischleer und die autochthone Kärntner Bachforelle als vom Ausstreben bedroht.

„Wir haben die Jagdfreigabe juristisch von der Verfassungsabteilung des Landes prüfen lassen. Der Eingriff ist erforderlich, bis sich die Fisch- und Otter-Population reguliert“, betont Gruber. Die Beschlussfassung mit der SPÖ erfolgte einstimmig.

Auch wenn konkret das Wort „Bejagung“ in der Verordnung enthalten ist, betont Gruber, dass man möglichst viele Tiere mit Lebendfallen, die täglich zwei Mal kontrolliert würden, fangen und in Frankreich sowie den Niederlanden wieder aussetzen wolle. Diesbezügliche Gespräche mit den beiden Staaten würden laufen.