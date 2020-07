Zwettl: Anrainer wollen EKZ stoppen

Mit dem Start des Umwidmungsverfahrens taucht das 40 bis 45 Millionen Euro teure Megaprojekt für den Bau des umstrittenen Einkaufszentrums in Zwettl in eine heiße Phase ein. Seit wenigen Tagen können alle Bürger Einsicht in einen Entwurf nehmen, der notwendig ist, um die Raumordnung des früheren Gärtnerei-Areals in der Gartenstraße auf „Bauland Kerngebiet – Handels-einrichtungen“ zu ändern. Die ersten Interessenten waren schon mehrere Akteure der „Initiative Zwettl 2020“, die das Projekt mit aller Kraft verhindern wollen. Sie glauben, im Verkehrsgutachten fündig zu werden.

Sechs Wochen haben alle Bürger Zeit, um eine Stellungnahme zur Umwidmung abzugeben. „Es gibt im Verkehrsgutachten ein paar interessante Einzelheiten, die wir noch mit Experten abklären müssen“ , sagt Christof Kastner, Sprecher der Initiative. Seiner Ansicht nach steht und fällt das geplante Shoppingcenter mit der Verkehrsbelastung, wovon auch Hedwig Rößl, Mitstreiterin und Anrainerin des geplanten EKZ, überzeugt ist.