Zweiter Wolfsabschuss innerhalb von vier Tagen in Kärnten

Ein Wolf ist am Donnerstagabend im Bezirk Villach-Land erlegt worden. Es war der zweite Abschuss innerhalb von vier Tagen und der insgesamt fünfte seit Inkrafttreten der Verordnung im Jänner 2022, die die Tötung der eigentlich streng geschützten Tiere in Kärnten wesentlich erleichtert hatte, teilte der Landespressedienst am Freitag mit.

➤ Mehr lesen: Wanderinnen fühlten sich von Wildtier bedroht: Rettung per Hubschrauber

Bei dem Wolf habe es sich laut offiziellen Informationen um einen „Risikowolf“ gehandelt. Das Tier sei in unmittelbarer Nähe zu von Menschen genutzten Gebäuden aufgetaucht, obwohl es bereits mehrmals vergrämt worden war. In der Nähe der Gebäude sei dann auch der Abschuss erfolgt. Mit Stand Freitag war der Abschuss von acht weiteren Risikowölfen in Kärnten möglich. So vielen wie nie zuvor.

Insgesamt wurden seit Inkrafttreten der Verordnung mehr als 60 Entnahme-Befugnisse erteilt - fünf führten tatsächlich zum Abschuss.

Erst am Montag war im Bezirk Feldkirchen ebenfalls ein Wolf legal abgeschossen worden.