Zweiter Todesfall in Sektenclan

Rund um das okkulte, in einer Sekte organisierte Frauentrio, das in Kärnten für einen Mord, vier Brandstiftungen und zehn Betrugsdelikte verantwortlich gemacht wird, ergibt sich ein weiterer Verdachtsmoment: Der Todesfall eines 92-Jährigen, der von einer der Frauen „betreut“ wurde und dessen Wohnhaus ebenfalls Raub der Flammen wurde, wird nun neu aufgerollt.

Neben drei Brandstiftungen in Wernberg (Bezirk Villach Land) im November 2018 wird den Verdächtigen – 43, 47 und 61 Jahre alt – die Brandlegung bei einem Einfamilienhaus im Juni im selben Bezirk in Sattendorf zur Last gelegt. Wie jetzt bekannt wurde, verstarb der 92-Jährige Hausbesitzer in Sattendorf wenige Wochen vor dem Feuer.

Damals ging die Polizei von einem natürlichen Tod aus, weil der betagte Mann im LKH Villach aus dem Leben geschieden war. Auch im Fall jener 72-jährigen Villacherin, die Anfang Oktober verstorben war, schlossen die Kriminalisten anfangs Fremdverschulden aus. Erst eine Obduktion ergab, dass die Frau erwürgt wurde. Wie berichtet, gesteht eine 43-jährige Ungarin diesen Mord und gibt an, im Auftrag einer 47-jährigen Ungarin gehandelt zu haben.