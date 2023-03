Zwei Verletzte nach Wohnungsbrand in Klagenfurt

Bei einem Wohnungsbrand in Klagenfurt sind in der Nacht auf Samstag zwei Personen verletzt worden. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten in der Früh mitteilte, wurden die beiden Männer im Alter von 50 und 32 Jahren wegen des Verdachts der Rauchgasvergiftung ins Klinikum Klagenfurt gebracht.