Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall im Salzburger Pinzgau

Bei einem Verkehrsunfall in Kaprun im Salzburger Pinzgau sind am Freitagnachmittag zwei Frauen verletzt worden. Eine 29-jährige arabische Staatsangehörige war mit ihrem Pkw ohne auf den Vorrang zu achten an einer Kreuzung abgebogen.

Dabei hatte sie das das Auto einer 25-jährigen Einheimischen übersehen und dieses seitlich gerammt.