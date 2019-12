Zwei Verletzte bei Messerstecherei in der Stadt Salzburg

Bei einer Messerstecherei in der Stadt Salzburg sind am Samstagnachmittag zwei Personen verletzt worden. Laut Polizei waren ein 35-jähriger Tscheche, ein 30-jähriger Somalier und ein 49-jähriger Österreicher am Ferdinand-Hanusch-Platz in Streit geraten. Alle drei waren betrunken. Der 35-Jährige erlitt ein stark blutendes Cut an der Stirn und der 30-Jährige eine Schnittverletzung an der Hand.

Die zwei Verletzten wurden mit der Rettung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Ursache der blutigen Auseinandersetzung war zunächst nicht bekannt. Der 30-Jährige soll dem 35-Jährigen zunächst einen Kopfstoß ins Gesicht verpasst haben, woraufhin das Opfer ein Klappmesser zog und den Angreifer an der Hand verletzte. Der 49-Jährige wiederum bedrohte den 30-Jährigen mit einem Messer. Die Beschuldigten wurden auf freiem Fuß angezeigt.