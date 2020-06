Zwei Tote nach Streiterei in Wörgl

Die Männer sollen sich laut Polizei in der Nacht zum Feiertag in der Wohnung des 24-Jährigen aufgehalten haben. Dabei soll einiges an Alkohol geflossen sein, beschreibt Oberst Pupp.

Doch aus einem nicht bekannten Grund dürfte der 26-Jährige zugestochen haben. Ein Streit unter Betrunkenen, vermutet die Polizei. Wie stark der Alkoholisierungsgrad von Opfer und mutmaßlichem Täter war, soll heute, Freitag, bei der Obduktion geklärt werden.

Nicht mehr geklärt werden kann wohl der Auslöser der Auseinandersetzung. Der 26-Jährige dürfte eine halbe bis eine Stunde nach der Tat gestorben sein: Zwischen dem Wohnhaus und der Bahnstrecke liegt ein Fußweg von 20 Minuten.