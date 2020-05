Zwei Tote bei Unfall: Zeugen gesucht

Trotz Reanimation und intensivmedizinischer Versorgung schaffte es ein 19-jähriger Zimmerer aus Himmelberg nicht: Er starb im Spital. Wie berichtet, war er im Auto eines Freundes auf dem Beifahrersitz eine halbe Stunde eingeklemmt gewesen, als der Pkw Sonntagnacht in einem Löschteich in Metzing bei Feldkirchen versank. Während der Unfallhergang in diesem Fall geklärt erscheint – der 18-jährige Lenker war alkoholisiert und konnte sich, wie der 19-jährige Mitfahrer auf der Rückbank selbst befreien – tappt die Polizei bei einem Unfall im Drautal im Dunkeln. Daher gibt es nun einen dringenden Zeugenaufruf.

Am 1. Dezember waren ein Kärntner Pkw und ein kroatischer Kleinbus in Pusarnitz, Bezirk Spittal/ Drau, frontal zusammengekracht. Der Pkw-Lenker, 23, und der Mitfahrer auf der Rückbank, 19, aus dem Raum Spittal kamen ums Leben, der Beifahrer, 18, wurde schwer verletzt. Lenker und Mitfahrer – Jugendliche eines Skiteams – im kroatischen Fahrzeug kamen mit leichten Verletzungen und dem Schrecken davon. „Zeugen mögen sich melden“, ersucht die Polizei Möllbrücke (059 133/ 2229). „Vor allem jene Person mit weißem Pkw, die knapp vor dem Frontalzusammenstoß vor der Fahrbahnkuppe vom blauen Kärntner Auto überholt worden sein soll.“

Montagvormittag kam es erneut zu einem tödlichen Unfall: Ein 70-jähriger Pensionist aus Metnitz, Bezirk St. Veit/ Glan, geriet mit dem Auto in St. Salvator auf die Böschung. Anrainer bargen den bewusstlosen Lenker. Trotz Reanimation durch die Notärztin starb der Mann: Herzinfarkt und Lungenembolie.