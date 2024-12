Zwei Schwerverletzte bei Ski-Zusammenstoß in Tirol

Zwei Schwerverletzte hat Montagvormittag ein Skiunfall im Skigebiet Bergeralm in Gries am Brenner in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) gefordert. Ein 21-jähriger Österreicher war aus bisher unbekannter Ursache mit einer 34-jährigen Französin zusammengestoßen.

Beide Wintersportler wurden mit Rettungshubschraubern in die Innsbrucker Klinik geflogen.