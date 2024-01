Zwei schwere Skiunfälle in Tirol

In den vergangenen Tagen sind bei zwei Skiunfällen in Tirol zwei Personen schwer verletzt worden. Am Sonntag erlitt laut Polizei ein 38-jähriger chinesischer Staatsangehöriger bei einem Sturz im Skigebiet Kühtai (Bezirk Imst) schwere innere Verletzungen. Am Montag musste ein 44-jähriger Deutscher nach einer Kollision auf einer Skipiste im Ötztal reanimiert werden.