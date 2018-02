Zugsunglücke mit schweren Folgen sind in Österreich selten. In zwei Fällen sind innerhalb der vergangenen fünf Jahre je zwei Menschen ums Leben gekommen, einer dieser Unfälle ereignete sich 2015 in der Steiermark. Relativ häufig kam es zu seitlichen Kollisionen von Zügen, so wie am Montag in Niklasdorf, wo mindestens ein Mensch starb und nach vorläufigen Angaben 15 bis 20 weitere verletzt wurden.

22. Dezember 2017: Nach einer seitlichen Kollision im Bereich des Bahnhofs Kritzendorf bei Klosterneuburg entgleisen ein REX und ein Cityjet, zwei Waggons stürzen um. Zwölf Menschen werden verletzt, vier von ihnen schwer.

15. April 2017: Am Nachmittag des Karsamstag prallt am Bahnhof Wien-Meidling ein Railjet gegen eine leere Zuggarnitur. Neun Menschen erleiden leichte Blessuren.

29. November 2016: Ein Schnellbahnzug prallt in Wien-Penzing gegen fünf mit Holzstämmen beladene Güterwaggons, die sich am Bahnhof Wien-Hütteldorf selbstständig gemacht haben. Acht Menschen werden verletzt.

15. Juli 2015: Im Bahnhof Leopoldau in Wien kollidieren ein Personenzug ohne Passagiere und ein Güterzug seitlich. Beide Lokführer bleiben unverletzt.

6. Mai 2015: Beim Frontalzusammenstoß zweier Personenzüge der Steiermärkischen Landesbahnen auf einer eingleisigen Strecke zwischen Deutschfeistritz und Übelbach nahe Graz werden zwei Menschen tödlich verletzt.

27. März 2013: In Obereggendorf (Bezirk Wiener Neustadt) kommen zwei Menschen ums Leben, als ein Güterzug auf einen Bauzug prallt.