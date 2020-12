Zwei kleine Kinder in Tirol getötet: Vater tatverdächtig

In einem Einfamilienhaus in Längenfeld im Tiroler Ötztal sind am Montag zwei kleine Mädchen im Alter von neun Monaten und zwei Jahren getötet worden. Als Tatverdächtiger gilt der 28-jährige Vater, wie LKA-Leiterin Katja Tersch dem KURIER am Abend bestätige. Die beiden Kleinkinder wurden durch eine „Gewalteinwirkung gegen den Hals getötet“, so Tersch.

Alarmiert sei die Polizei gegen 15.30 Uhr worden. Zuvor habe die Tante der Kinder in dem Haus Nachschau gehalten, weil die Mutter der Kinder sich Sorgen machte, da sie den 28-Jährigen Vater nicht erreichen konnte.

Die Mädchen wurden schließlich in ihren beiden Kinderzimmern von den Beamten aufgefunden. Der Vater beging im Anschluss offenbar einen Suizidversuch. Er wurde in das Krankenhaus Zams eingeliefert. „Er befindet sich außer Lebensgefahr“, so Tersch. Man gehe davon aus, dass entweder in der Nacht oder am Dienstagvormittag eine Befragung möglich sein werde.

Die genauen Hintergründe waren vorerst unklar. Laut Polizei war der 28-Jährige nicht amtsbekannt. Es habe kein Betretungsverbot oder dergleichen bestanden. Auch eine Gewaltvorgeschichte sei laut Polizei nicht bekannt.

Mehr in Kürze.