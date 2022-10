Zwei Jugendliche bei Skiunfall in Tirol teils schwer verletzt

In Sölden im Ötztal sind am Samstag zwei junge Skifahrer kollidiert und verletzt worden. Der 14-jährige Österreicher und die 15 Jahre alte Italienerin waren laut Polizei am Rettenbachjoch auf der Piste 33 unterwegs, als es zu dem schweren Unfall kam.

Die Italienerin verletzte sich leicht, der 14-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu.