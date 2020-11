Zwei Gänse im Glück: Teich statt Backrohr

„Jakobus“ und „Jakoba“ hatten Schwein, falls man das von Gänsen überhaupt behaupten kann. Jedenfalls kamen die beiden vor Kurzem in einen Teich auf dem Tierschutzhof der „Pfotenhilfe“ in Lochen am See in Oberösterreich statt mutmaßlich in ein Backrohr: „Sie waren dazu bestimmt, auf dem Teller zu landen und haben Glück gehabt“, hieß es am Dienstag seitens des Vereins, der die beiden Vögel „anlässlich Martini“ aufnahm.