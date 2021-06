Zwei Formel-1-Rennen: Spielberg startet doppelt durch

An die 12.000 Tickets waren bis Donnerstagmittag verkauft, müssen sich jedoch strikt auf den ihnen zugewiesenen Tribünen aufhalten und dürfen die FFP2-Masken nur ablegen, wenn sie an ihrem Platz sitzen. Auf dem Ringgelände herumstreifen ist also nicht drin, auch Stehplätze wurden keine angeboten. Spätentschlossene haben zudem Pech: Bei diesem Rennen gibt es keine Tageskassen.

Armband mit QR-Code

Die 3-G-Regel gilt, Einlass bekommt nur, wer getestet genesen oder geimpft ist. Schon bei den Ausgängen der Parkflächen fragen Ordner den 3-G-Status ab; wer ihn erfüllt, bekommt ein Band mit QR-Code an das Handgelenk. Der „Große Preis der Steiermark“ ist quasi die Generalprobe, ehe es am 4. Juli mit dem „Großen Preis von Österreich“ weitergeht. Wie 2020 finden auch heuer zwei Grands Prix hintereinander in der Obersteiermark statt. Bei Nummer zwei ist beinahe alles so wie früher: Ab Juli fallen die meisten Beschränkungen bei Veranstaltungen weg, die Besuchergrenzen verschwinden. Was bleibt, ist die 3-G-Regel .

Dennoch, trotz der zahlenmäßigen Einschränkungen beim ersten Mal ist die Freude in der Region groß. „Die Aufbruchstimmung nach der Pandemie ist ähnlich wie bei der Rückkehr der Formel 1 im Jahr 2014“, vergleicht Manuela Macher, Geschäftsführerin des Tourismusverbands.

Dietrich Mateschitz übernahm den brachliegenden A-1-Ring vom Land Steiermark, im Mai 2011 wurde der Red-Bull-Ring eröffnet, drei Jahre später kehrte die Formel 1 zurück. Heuer setzte Mateschitz zudem einen speziellen Geschäftsführer für das „Projekt Spielberg“ ein: Erich Wolf, als Ex-Airchief ein Bundesheer-Offizier im Ruhestand, gilt als Vertrauter des Red-Bull-Bosses. Er leitete zuvor schon die Air-Race-Serie des Konzerns.