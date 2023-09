Zwei Bergsteiger am Ortler abgestürzt und tödlich verunglückt

Zwei Alpinisten sind am Sonntag auf dem Südtiroler Ortler abgestürzt und dabei tödlich verunglückt. Die beiden waren in einer Gruppe unterwegs gewesen. Wie es zu dem Unfall gekommen war, war vorerst noch unklar, hieß es in Medienberichten.

Die Überlebenden sollten noch befragt werden. Die Toten wurden vom Notarzthubschrauber geborgen. Zwei weitere Mitglieder der Gruppe wurden ebenfalls leicht verletzt bzw. unter Schock ins Tal gebracht.