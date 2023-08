Zwei Alpinisten gerieten beim Abstieg vom Großglockner in Bergnot

Zwei deutsche Alpinisten im Alter von 32 und 34 Jahren sind am Montag beim Abstieg vom Gipfel des Großglockners in Bergnot geraten. Aufgrund eines Gewitters verzögerte sich die Tour, nachdem der 32-Jährige in der Dunkelheit auf über 3.600 Meter Seehöhe gestürzt war, setzte das Duo einen Notruf ab. Da jedoch die Verbindung schlecht war, stieg der 34-Jährige weiter ab und verirrte sich. Die beiden Männer wurden schließlich von Bergführern unverletzt geborgen.

