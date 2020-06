Zuwanderer werden die Pensionen finanzieren

Alexander Hanika ist Bereichsleiter für Analyse und Prognose der Statistik Austria. Mit dem KURIER sprach er

… über den Zuwachs ...Wir haben immer mit einem starken Anstieg gerechnet. Aber die Zuwanderung steigt stärker, als wir angenommen haben. Im Jahr 2013 kamen 153.000 Zuwanderer nach Österreich. Damit rechnen wir auch in den nächsten Jahren.

… über die Alterung ... Österreich wird die Zuwanderung brauchen, weil es altert. In wenigen Jahren werden mehr Leute in die Pension wechseln, als Schul- und Uni-Absolventen in den Arbeitsmarkt nachdrängen. Die Schere wird in etwa vier bis fünf Jahren aufgehen.

… über die Babyboomer ...Die Zuwanderung wirkt sich auch positiv für die Pensionen aus. Aber wenn die Babyboomer-Generation ab 2020 ins Pensionsalter kommt, wird es auch zu einer verstärkten Nachfrage am Arbeitsmarkt kommen. Die Nachfrage nach Arbeitnehmern wird größer. Zuwanderer werden als Arbeitskräfte gebraucht werden.

… über die Zuwanderung ...Die Höhe der Zuwanderung hängt vor allem mit den demografischen Entwicklungen in den Herkunftsländern zusammen. Steigt dort der Wohlstand, wird die Zuwanderung wieder abnehmen.