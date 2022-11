Zustellerin soll Pakete im Wald entsorgt haben

Eine Zustellerin soll in Vorarlberg mehrfach Pakete in einem Waldstück bei Schnepfau (Bregenzerwald) entsorgt haben. Die Frau dürfte seit dem 2. November Sendungen nicht mehr zugestellt haben, sondern lud sie im Wald ab, so die Vorarlberger Polizei.

Ein Spaziergänger entdeckte am Montag unweit der L200 mehrere Pakete im Wald und verständigte die Polizei, die wiederum die Post informierte. Diese veranlasste sofort die Abholung der Sendungen. Am Tag darauf ging neuerlich eine Anzeige bei der Exekutive ein, dass unweit des ersten Fundorts Pakete gefunden wurden. Ein Augenzeuge hatte einen weißen Lieferwagen in der Nähe der Fundorte beobachtet.

Die Ermittlungen ergaben, dass es sich dabei um den Transporter eines privaten Dienstleisters handelte, der im Auftrag der Post zustellt. Als Verdächtige ausgeforscht wurde eine 38-jährige Mitarbeiterin des Unternehmens. Die Pakete seien inzwischen alle zugestellt, hieß es. Die Frau wird angezeigt.