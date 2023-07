Zuerst Hagel und Gewitter, danach 35 Grad

Die Gewitterlinien können durchaus auch "heftig" werden, so Seidl. Konkreter lasse sich das derzeit aber noch nicht sagen. "Das kommt auf die Region an. Punktuell kann es auch zu kleinem Hagel kommen". Schlimmer als die Schwergewitter, die es diesen Frühling und Frühsommer schon gab, werden die Gewitter in der Nacht auf Donnerstag aber nicht.

Gewitter auf hohem Temperaturniveau

Richtige Abkühlung darf man sich von der Kaltfront am Mittwoch - vor allem im Osten - aber nicht erwarten. "Die Gewitter ereignen sich auf relativ hohem Temperaturniveau", sagt Seidl. In Wien etwa werden die Tiefsttemperaturen in der Nacht auf Donnerstag um die 19 Grad liegen.