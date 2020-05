Zoos sperren wieder auf: Vorsichtiges Wiedersehen mit Löwen

Beliebte Fütterungen fallen aus

Worauf Tierfreunde noch verzichten müssen, sind die beliebten Fütterungen zu bestimmten Uhrzeiten. Es sei denn, man legt selbst Hand an – wie im Tierpark Haag. Der Haager Bürgermeister Michlmayr betont ausdrücklich, dass das Füttern erlaubt ist. Bei 750 Tieren verteilt auf 33 Hektar sei auch das Abstand halten kein Problem.

Führungen finden derzeit nicht statt.

Innenanlagen bleiben vorerst geschlossen

Während die Zoos viele Auflagen bereits umgesetzt haben, stehen in manchen Bereichen noch gesetzliche Vorgaben aus, wie etwa der Salzburger Zoo bemängelt. Unklar ist etwa, wie es mit den überdachten Gehegen weitergeht. So steht in Schönbrunn noch nicht fest, wann und ob das Regenwald- oder das Affenhaus aufsperren dürfen. In Salzburg peilt man für die Häuser den 29. Mai an, im Alpenzoo bleibt das überdachte Aquarium zu.

Dass die Zoos gleich nach dem Öffnen wegen des großen Besucheransturms wieder gesperrt werden müssen, glauben die Verantwortlichen übrigens nicht.

In Schönbrunn und im Zoo Salzburg fallen aufgrund der Corona-Krise die Touristen als Besucher weg. In Wien machen diese immerhin 40 Prozent der Gäste aus. „Dass wir an die Kapazitätsgrenze kommen, ist unwahrscheinlich“, heißt es. Einem Ausflug steht – bei entsprechender Planung – also fast nichts im Wege.